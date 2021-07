Covid: zero contagi a Brescia, nessun decesso in Lombardia (Di lunedì 5 luglio 2021) nessun decesso in Lombardia a causa del Covid - 19 e, soprattutto, zero contagi a Brescia che, con Bergamo, è stata la provincia più duramente colpita dalla pandemia. Continuano a diminuire i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021)ina causa del- 19 e, soprattutto,che, con Bergamo, è stata la provincia più duramente colpita dalla pandemia. Continuano a diminuire i ...

Advertising

Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - Pow_Wow_Indian : RT @mietitore85: @Gimmi52296693 @Pow_Wow_Indian che senso ha vaccinare le categorie non a rischio .. ragazzini morti per covid? ZERO ... ra… - GiornoeNotteNew : Covid oggi Lombardia, 51 contagi: bollettino 5 luglio – intopic. Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) – Sono 51 i cont… - laprovinciadico : Covid: nessun morto Tre nuovi positivi a Como, uno a Sondrio, zero a Lecco -