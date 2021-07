Conte Movimento 5 Stelle: Pericolo scissione. Grillo torna a trattare (Di lunedì 5 luglio 2021) Conte Movimento 5 Stelle: Il fondatore dei pentastellati Beppe Grillo fa un passo indietro e, per timore di una scissione che si annunciava tutt’altro che indolore, torna a trattare con l’ex Presidente del Consiglio sulla leadership M5S. Conte Movimento 5 Stelle: Grillo torna a trattare Conte Movimento 5 Stelle: un dialogo difficile quello tra ex Presidente del Consiglio e fondatore pentastellato ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 luglio 2021): Il fondatore dei pentastellati Beppefa un passo indietro e, per timore di unache si annunciava tutt’altro che indolore,con l’ex Presidente del Consiglio sulla leadership M5S.: un dialogo difficile quello tra ex Presidente del Consiglio e fondatore pentastellato ...

Advertising

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - VittorioSgarbi : Alla fine dovremo comunque ringraziare Conte. Nessun altro come lui avrebbe potuto demolire il movimento in così b… - petergomezblog : “Fatti da parte”. “Hai sbagliato, Conte unica possibilità per il Movimento”. I commenti sotto al post di Grillo son… - PulcinoRossoner : RT @jacopo_iacoboni: Perché Grillo nominò, o accettò Conte nel 2018? Chi porta Conte davvero dentro il Movimento? Possiamo davvero creder… - ribelle51 : Tregua Conte-Grillo: nessuna scissione nel Movimento 5 stelle, ma c'è lo scoglio dei due mandati -