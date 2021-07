Cinema: Trieste, 'Simon calls' e 'Radiograph of a family' a ShorTS (2) (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos/Cinematografo.ii) - La serata di domani al Cinema Ariston prosegue con la proiezione alle ore 22.15 di 'Radiograph of a family' di Firouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella sezione Nuove Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh Khosrovani racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall'era dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso le difficoltà della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos/tografo.ii) - La serata di domani alAriston prosegue con la proiezione alle ore 22.15 di 'of a' di Firouzeh Khosrovani, altro film in concorso nella sezione Nuove Impronte. Premiato al Festival internazionale del Documentario di Amsterdam 2020 e presentato a numerosi eventi internazionali, il documentario della regista iraniana Firouzeh Khosrovani racconta la storia della sua famiglia, in cui la cineasta si definisce il “prodotto della lotta iraniana tra laicità e ideologia islamica”. Dall'era dello Scià fino alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso le difficoltà della ...

