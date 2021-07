Camera: con taglio parlamentari atteso risparmio pari a 50 milioni l'anno (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Un risparmio di circa cinquanta milioni all'anno arriverà grazie al taglio dei parlamentari alla Camera. E' quanto indicato dal prospetto di bilancio di Montecitorio per il 2021, presentato oggi alla Camera, che sarà discusso in Aula il prossimo 12 luglio e sarà messo al voto il 22. Un taglio dei costi calcolando solo le spese in meno per l'indennità parlamentare, i rimborsi e le diarie. Un risparmio, di circa 50 milioni, previsto a regime, con l'entrata in vigore, nella prossima legislatura, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Undi circa cinquantaall'arriverà grazie aldeialla. E' quanto indicato dal prospetto di bilancio di Montecitorio per il 2021, presentato oggi alla, che sarà discusso in Aula il prossimo 12 luglio e sarà messo al voto il 22. Undei costi calcolando solo le spese in meno per l'indennità parlamentare, i rimborsi e le diarie. Un, di circa 50, previsto a regime, con l'entrata in vigore, nella prossima legislatura, ...

