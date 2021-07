Calciomercato Milan, Isco è l’ultima idea del Diavolo (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Calciomercato del Milan potrebbe impreziosirsi con l’arrivo di Isco dal Real Madrid. Il calciatore spagnolo è un pupillo della dirigenza rossonera ed il suo impego nella compagine della Capitale iberica è sempre meno alto. Una carriera da rilanciare ad alti livelli: Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbero offrirgli un’opportunità importante per tornare sotto alle luci della ribalta in club che disputerà la Champions League. I meneghini, in questa idea, sarebbero certamente aiutati da un vecchio amico: si tratta di Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dei Blancos. Novità nel Calciomercato del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Ildelpotrebbe impreziosirsi con l’arrivo didal Real Madrid. Il calciatore spagnolo è un pupillo della dirigenza rossonera ed il suo impego nella compagine della Capitale iberica è sempre meno alto. Una carriera da rilanciare ad alti livelli: Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbero offrirgli un’opportunità importante per tornare sotto alle luci della ribalta in club che disputerà la Champions League. I meneghini, in questa, sarebbero certamente aiutati da un vecchio amico: si tratta di Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dei Blancos. Novità neldel ...

