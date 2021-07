Antica Corte | crolla una parte di balcone | strada chiusa

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – All’una (circa) della notte intercorsa tra sabato e domenica scorsi èta la base di unche affaccia su via, zona Santa Lucia, in pieno centro storico. I calcinacci avrebbero potuto colpire e fare male. Solo per un fortuito caso, in quel momento, nessuno transitava. La zona – in piena movida – è molto frequentata, specie di sabato, da centinaia di giovani. Da allora il Comune ha provveduto a chiudere al transito – anche pedonale – la storica. Apponendo diverse transenne. Si attende la messa in sicurezza del...

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale nel centro storico di Salerno, in via Antica Corte per la caduta di calcinacci da un balcone pericolante in via Antica Corte. Disposta la chiusura dei varchi di accesso del centro storico ed è stata interdetta la circolazione veicolare e ...