Alcune app del Play Store rubavano le password. Google le ha cancellate ma sei milioni di persone le hanno scaricate (Di lunedì 5 luglio 2021) Fra le più scaricate “Horoscope Daily” e “Rubbish Cleaner”. Il malware sostituiva la legittima pagina di accesso tramite Facebook con una modificata. Più di sei milioni i download totali... Leggi su dday (Di lunedì 5 luglio 2021) Fra le più“Horoscope Daily” e “Rubbish Cleaner”. Il malware sostituiva la legittima pagina di accesso tramite Facebook con una modificata. Più di seii download totali...

