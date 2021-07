Ungheria: Malan, ‘governo spieghi condanna a Orban e non a Paesi a favore utero in affitto (2) (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) – Malan a questo proposito sottolinea che “il diritto-dovere dei genitori di educare i figli è incluso nella Costituzione italiana” e “la Dichiarazione universale dei diritti umani all’articolo 26, comma 3, prevede che ‘i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli'”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) –a questo proposito sottolinea che “il diritto-dovere dei genitori di educare i figli è incluso nella Costituzione italiana” e “la Dichiarazione universale dei diritti umani all’articolo 26, comma 3, prevede che ‘i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli'”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

