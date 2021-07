Traffico Roma del 04-07-2021 ore 18:30 (Di domenica 4 luglio 2021) Luceverde Roma Buona serata e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara in corso di orientale Roma è in questo momento oltre ai disagi a causa del Traffico Abbiamo un incidente si tratta di un incidente sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido provoca incolonnamenti verso Roma e disagio a causa del Traffico lì abbiamo sulla Pontina sull’autostrada Roma-fiumicino e sulla A1 diramazione Roma sud e poi abbiamo Traffico sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata esterna puntina Appia questa la situazione al momento ricordo che per i ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 luglio 2021) LuceverdeBuona serata e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara in corso di orientaleè in questo momento oltre ai disagi a causa delAbbiamo un incidente si tratta di un incidente sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido provoca incolonnamenti versoe disagio a causa dellì abbiamo sulla Pontina sull’autostrada-fiumicino e sulla A1 diramazionesud e poi abbiamosul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata esterna puntina Appia questa la situazione al momento ricordo che per i ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - A90 Grande Raccordo Anulare di Roma ?????? Code a tratti causa traffico intenso nel tratto compre… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Firenze Sud (K… - ventoc : RT @EnricoMichetti: Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale è fondamentale per garantire la vivibilità di una città come Roma: m… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A1 - Fiano Romano - Coda A1 diramazione roma nord - gra Coda in entrata a Fiano Romano verso G.R.A. per traffico intenso. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 07 - 2021 ore 17:30 A PROPOSITO DELLA PONTINA, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE, CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I ...

Traffico Roma del 04 - 07 - 2021 ore 17:30 ...Pontina tra Pomezia e Castel di Decima si rallenta sull'autostrada roma - fiumicino all'altezza dell'ingresso sul raccordo e poi tira in tratti della via Aurelia anche sul Raccordo Anulare traffico ...

Traffico Roma del 04-07-2021 ore 16:30

Riaperto al traffico il tratto stradale chiuso a causa dell'incendio

