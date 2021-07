Sudafrica: Zuma non si consegna alla Polizia (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex presidente Sudafricano, Jacob Zuma, ha mancato di consegnarsi alle autorità oggi, data fissata per l'inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato condannato. "Non c'è alcuna necessità per me di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex presidenteno, Jacob, ha mancato dirsi alle autorità oggi, data fissata per l'inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato condannato. "Non c'è alcuna necessità per me di ...

Advertising

MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Sudafrica, ex presidente Zuma non si consegna alla polizia #sudafrica - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sudafrica, ex presidente Zuma non si consegna alla polizia #sudafrica - fisco24_info : Sudafrica: Zuma non si consegna alla Polizia: Fissata per oggi data inizio detenzione - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sudafrica: Zuma non si consegna alla Polizia: (ANSA) - NKANDLA, 04 LUG - L'ex presidente sudafrica… - iconanews : Sudafrica: Zuma non si consegna alla Polizia -