"Sintomi diversi da tutte le altre". Variante Delta, ecco come capire se sei stato contagiato (Di domenica 4 luglio 2021) Dilaga nel mondo la Variante Delta del virus SARS-CoV2, responsabile della recrudescenza della pandemia Covid-19 nonostante le vaccinazioni. In Italia l'incidenza di questa Variante sui nuovi contagi, stando all'ISS, è del 22,7%. Anche se il 57,8% dei casi è ancora dovuto alla Variante Alfa, la Delta sembra avviata verso il primato, mentre più indietro, con l'11,8% si colloca la Gamma. L'Italia potrebbe seguire il percorso della Gran Bretagna, dove ormai la Delta, arrivatavi dall'India, rappresenta il 95% dei casi. Si classificano i nuovi Sintomi, un po' ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Dilaga nel mondo ladel virus SARS-CoV2, responsabile della recrudescenza della pandemia Covid-19 nonostante le vaccinazioni. In Italia l'incidenza di questasui nuovi contagi, stando all'ISS, è del 22,7%. Anche se il 57,8% dei casi è ancora dovuto allaAlfa, lasembra avviata verso il primato, mentre più indietro, con l'11,8% si colloca la Gamma. L'Italia potrebbe seguire il percorso della Gran Bretagna, dove ormai la, arrivatavi dall'India, rappresenta il 95% dei casi. Si classificano i nuovi, un po' ...

Advertising

zazoomblog : Sintomi diversi da tutte le altre. Variante Delta ecco come capire se sei stato contagiato - #Sintomi #diversi… - barrymansixty1 : @Ma__Ra7 Della vista non so nulla, solo che i sintomi della Delta sono in parte diversi. Poi, certo: da noi parlano… - quifiniscemale : @andreapoles79 Temo più la Spagna del Belgio. La soffriamo di più, tiene meglio il pallone, ha diversi schemi offen… - beccacciaro1 : Ma chi è ma soprattutto che dice. Variante Delta e diversa dalla prima. Sintomi? Uguali. - SignorErnesto : @picco_matteo @luciodigaetano @CarloCalenda No. Se una persona vaccinata sviluppa la malattia, gli esiti sono com… -