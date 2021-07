Sicurezza: arriva la pistola al peperoncino per i vigili urbani (Di domenica 4 luglio 2021) La nuova pistola spara peperoncino liquido, che mantiene una precisione alta, una velocità considerevole, e una gittata più che sufficiente per l'autodifesa. Tutela le forze dell'ordine dalle aggressioni dei violenti e, forse, anche dalle incriminazioni della magistratura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) La nuovasparaliquido, che mantiene una precisione alta, una velocità considerevole, e una gittata più che sufficiente per l'autodifesa. Tutela le forze dell'ordine dalle aggressioni dei violenti e, forse, anche dalle incriminazioni della magistratura L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Sicurezza: arriva la pistola al peperoncino per i vigili urbani - intreeunafesta : allora lo saluto, lui mega gentile mi risalita e io vado a chiedere una foto, facciamo una foto e ci mettiamo a chi… - Massharry2 : Ancora rido. Lui che arriva allo stadio,nessuno gli presta attenzione perché tutti concentrati per lo più su Thier… - PrincessPark369 : @simpxcamren a meno che non le sia arrivata l'email di conferma (che arriva una settimana prima della data) non te… - robertomauri15 : @Joker3Reloaded @fabiochiusi Chi arriva e richiede asilo politico non è clandestino. Se la sicurezza si ottiene evi… -