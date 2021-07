Risse sventate e minori armati | la polizia di Salerno evita il peggio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella settimana appena trascorsa sono stati intensificati i controlli volti a regolamentare il c.d. fenomeno della movida in relazione all’emergenza epidemiologica da coronavirus. L’attuale permanenza in zona bianca, con l’abolizione degli orari fissati per il coprifuco, ha consentito una maggiore libertà di frequentazione delle aree urbane destinate al passeggio e alla consumazione di cibi e bevande all’aperto. Al momento anche l’uso della mascherina è divenuto facoltativo negli spazi esterni isolati, mentre risulta obbligatorio all’aperto laddove si concentrano gruppi piuttosto numerosi di soggetti, all’interno dei locali pubblici e degli esercizi commerciali. ...