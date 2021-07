Reggio Calabria, l’isola pedonale in via Marina alta non c’e? piu?: transenne divelte, strada presa d’assalto da auto parcheggiate – FOTO LIVE (Di lunedì 5 luglio 2021) Reggio Calabria, l’istituzione dell’isola pedonale in via Marina alta non funziona: transenne divelte e parcheggi selvaggi Non c’e? nessun pedone nella nuova isola pedonale istituita due settimane fa sul corso Matteotti, la via Marina alta di Reggio Calabria. Da 14 giorni e? sempre la solita storia: nessuno frequenta l’area, particolarmente scomoda per i pedoni che preferiscono gli appositi spazi del Lungomare, annesso nuovo waterfront, del corso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021), l’istituzione delin vianon funziona:e parcheggi selvaggi Non? nessun pedone nella nuova isolaistituita due settimane fa sul corso Matteotti, la viadi. Da 14 giorni e? sempre la solita storia: nessuno frequenta l’area, particolarmente scomoda per i pedoni che preferiscono gli appositi spazi del Lungomare, annesso nuovo waterfront, del corso ...

