Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale (Di domenica 4 luglio 2021) Nonostante questa mattina si sia affacciato per l’Angelus domenicale, giunge la notizia del suo ricovero ospedaliero. Il Santo Padre si trova, ora, al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma per un intervento chirurgico già programmato da tempo. Il Pontefice in ospedale L’abbiamo lasciato questa mattina alla finestra del Palazzo Apostolico per il suo domenicale Angelus e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 luglio 2021) Nonostante questa mattina si sia affacciato per l’Angelus domenicale, giunge la notizia del suo ricovero ospedaliero. Il Santo Padre si trova, ora, al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma per un intervento chirurgico già programmato da tempo. Il Pontefice inL’abbiamo lasciato questa mattina alla finestra del Palazzo Apostolico per il suo domenicale Angelus e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

