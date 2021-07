Monte Faito, paura sulla funivia: cabina ferma a causa di un blackout (Di domenica 4 luglio 2021) Tanta paura sul Monte Faito per un guasto ad una funivia. Coinvolta una cabina, rimasta ferma sul tragitto per più di un’ora. paura sulla funivia del Monte Faito (Foto di Free-Photos da Pixabay )Le immagini dell’incidente del Mortarone sono ancora vivide nella memoria di tutti. Un incidente che poteva essere evitato, se non ci fosse stata una grave disattenzione nella sicurezza. Ecco perché oggi c’è stata molta paura per i passeggeri sulla funivia del ... Leggi su vesuvius (Di domenica 4 luglio 2021) Tantasulper un guasto ad una. Coinvolta una, rimastasul tragitto per più di un’ora.del(Foto di Free-Photos da Pixabay )Le immagini dell’incidente del Mortarone sono ancora vivide nella memoria di tutti. Un incidente che poteva essere evitato, se non ci fosse stata una grave disattenzione nella sicurezza. Ecco perché oggi c’è stata moltaper i passeggeridel ...

Advertising

lacittanews : Guasto elettrico alla Funivia del Faito che collega la città di Castellammare di Stabia con il monte Faito, passegg… - ildenaro_it : La funivia del F#aito in discesa dal Monte Faito verso la stazione #Circum di Castellammare di Stabia (#Napoli) è r… - rep_napoli : Monte Faito, la cabina della funivia resta bloccata per un'ora con 17 persone a bordo [aggiornamento delle 20:30] - rep_napoli : Monte Faito, la cabina della funivia resta bloccata per un'ora con 17 persone a bordo [aggiornamento delle 20:21] - MicheleVesch : RT @NapoliToday: #Cronaca Monte Faito, la funivia si ferma nel vuoto per un'ora: paura tra i passeggeri -