Malika ha fatto i provini per Uomini e Donne e compra un cane da 2.500€: “È un bene di prima necessità” (Di domenica 4 luglio 2021) Malika ha acquistato un cane costoso Negli ultimi giorni si è sollevato una grossa polemica su Malika. Infatti, dopo essere venuti a conoscenza che la giovane ha acquistato una Mercedes, la blogger Selvaggia Lucarelli ha scoperto che colei che è stata mandata via da casa dei genitori ha comprato anche un cane da 2500€. La L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 luglio 2021)ha acquistato uncostoso Negli ultimi giorni si è sollevato una grossa polemica su. Infatti, dopo essere venuti a conoscenza che la giovane ha acquistato una Mercedes, la blogger Selvaggia Lucarelli ha scoperto che colei che è stata mandata via da casa dei genitori hato anche unda 2. La L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GabyTac1994 : RT @ishax114: il fatto della mercedes era da “”perdonare”” se arrivavano delle vere scuse ma con queste storie e provocazioni dimostra solo… - Spicci3 : Buongiorno a tutti voi e buona Domenica Ho visto molti messaggi,dettati dalla rabbia,nei confronti di Malika Lo co… - Maurizi64393896 : RT @anna_salvaje: Io a Malika avrei chiesto dei suoi post (poi cancellati) colmi dei peggio slogan leghisti. Il principio per cui è stata… - noisiamovivi_ : RT @Biancaneuro: Grazie #Malika per averci fatto tornare coi piedi per terra e comprendere che essere lgbt non vuol dire automaticamente es… - thisissofi_ : Siamo tutti d’accordo sul fatto che Malika sia piuttosto arrogante e che abbia fatto spese irrispettose. Ma penso c… -