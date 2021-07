Leu, conti in attivo: bilancio ‘lillipuziano’ per Speranza (Di domenica 4 luglio 2021) conti in attivo per Leu, il partito guidato da Roberto Speranza, che sostiene il governo Draghi. Carte alla mano, la piccola formazione di sinistra ha chiuso l’ultimo rendiconto finanziario, quello relativo al 31 dicembre 2020, con un avanzo d’esercizio di 1730 euro, un patrimonio netto complessivo di 3mila 560 euro e ‘liquidi’ per poco più di 4 mila euro. Si tratta di ‘numeri’ davvero esigui rispetto a quelli delle altre forze politiche del centrosinistra, tant’è che si potrebbe parlare di un vero e proprio micro bilancio, dove le finanze di ‘Liberi e Uguali’ corrispondono di fatto alle ‘tasche’ dei soci fondatori, ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 luglio 2021)inper Leu, il partito guidato da Roberto, che sostiene il governo Draghi. Carte alla mano, la piccola formazione di sinistra ha chiuso l’ultimo rendiconto finanziario, quello relativo al 31 dicembre 2020, con un avanzo d’esercizio di 1730 euro, un patrimonio netto complessivo di 3mila 560 euro e ‘liquidi’ per poco più di 4 mila euro. Si tratta di ‘numeri’ davvero esigui rispetto a quelli delle altre forze politiche del centrosinistra, tant’è che si potrebbe parlare di un vero e proprio micro, dove le finanze di ‘Liberi e Uguali’ corrispondono di fatto alle ‘tasche’ dei soci fondatori, ...

