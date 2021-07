Kate Middleton lontana da William per colpa di Harry (Di domenica 4 luglio 2021) . Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio il principe a “fare pressioni” sul fratello per impedire la partecipazione della duchessa di Cambridge alla cerimonia per Diana. L’assenza di Kate Middleton all’evento per svelare la statua di Diana è stato una sorpresa per molti. I royal watchers infatti immaginavano che la duchessa sarebbe stata presente accanto al marito. Alla fine però le cose sono andate diversamente e Kate non ha preso parte alla cerimonia, lasciando spazio ai due fratelli. Una scelta che, a quanto pare, sarebbe arrivata per volere di Harry. A rivelarlo una fonte a Express secondo cui ... Leggi su dilei (Di domenica 4 luglio 2021) . Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio il principe a “fare pressioni” sul fratello per impedire la partecipazione della duchessa di Cambridge alla cerimonia per Diana. L’assenza diall’evento per svelare la statua di Diana è stato una sorpresa per molti. I royal watchers infatti immaginavano che la duchessa sarebbe stata presente accanto al marito. Alla fine però le cose sono andate diversamente enon ha preso parte alla cerimonia, lasciando spazio ai due fratelli. Una scelta che, a quanto pare, sarebbe arrivata per volere di. A rivelarlo una fonte a Express secondo cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Camilla "non deve essere regina". Parola del popolo britannico Meglio saltare una generazione, insomma, e passare direttamente a Kate Middleton . Stesso discorso vale per Carlo d'Inghilterra. L'erede al trono, vuoi per il fattore puramente estetico, vuoi per il ...

The Crown stagione 5: tutto quello che sappiamo finora, data di uscita, trama, cast La serie probabilmente si addentrerà negli anni '90 ed eviterà di ritrarre, per esempio, il corteggiamento al college tra il principe William e Kate Middleton o il matrimonio del principe Harry e ...

Il segreto di Kate Middleton? È nel suo soprannome: «Waity Katie» Vanity Fair Italia Kate Middleton lontana da William per colpa di Harry Sarebbe stato Harry a chiedere a William di escludere Kate Middleton dalla cerimonia per presentare la statua di Diana.

Kate Middleton, prima cena senza William La duchessa di Cambridge ha partecipato a un gala benefico a Londra, mentre il principe è rimasto a casa a fare il babysytter a George ...

