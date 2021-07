Incidente in grotta a quota 2000 metri | ferito speleologo

(Di domenica 4 luglio 2021) Unoè rimastonellaBuca Mongana adie a meno venti di profondità poco lontano da Forcella Lodina, nel gruppo del Duranno Cima dei Preti. Sul posto sono stati portati dall’elicottero della Protezione Civile due soccorritori del Soccorso speleologico delle squadre del Veneto un tecnico e un medico, per questioni di vicinanza territoriale mentre le squadre del Friuli Venezia Giulia si sono nel frattempo radunate al campo base a700 in attesa di essere anch’esse portate sullo scenario. Il ...

Advertising

IlFriuli : Incidente in grotta, ferito uno speleologo a Cimolais. Delicato intervento di soccorso nella Buca Mongana, a 2.000… - UdineseTV : Incidente in grotta a quota 2.000 metri: speleologo ferito - -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente grotta

il Resto del Carlino

... già apprezzato da critica e pubblico, che racconta le gesta di un calciatore che dopo un... Nel weekend: "Black Victor" Pitzalis con William Rossi; Direction Zappa; inMarcello Murru e ...Inizialmente, il soccorso allaAzzurra è stato portato dai vigili del fuoco del distaccamento del porto . Hanno raggiunto il litorale roccioso a bordo di un gommone. Gli uomini del 115 lo ...La strada statale 655 “Bradanica” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 69,400, in località Montemilone, in provincia di Potenza. Per ...L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato nella zona di Fiano Romano per un banale controllo.