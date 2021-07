Il partito di Conte non esiste ma vale già più del M5S. Lega prima (Di domenica 4 luglio 2021) In attesa di capire se andrà in porto la mediazione portata avanti soprattutto da Luigi Di Maio e Roberto Fico per trovare un'intesa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte i sondaggi parlano chiaro. Molto chiaro. Secondo l'ultima rilevazione di Termometro Politico, l'eventuale... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 luglio 2021) In attesa di capire se andrà in porto la mediazione portata avanti soprattutto da Luigi Di Maio e Roberto Fico per trovare un'intesa tra Beppe Grillo e Giuseppei sondaggi parlano chiaro. Molto chiaro. Secondo l'ultima rilevazione di Termometro Politico, l'eventuale... Segui su affaritaliani.it

