«Honesty bombing» dopo la pandemia | sincerità assoluta dal primo appuntamento

(Di domenica 4 luglio 2021) La pandemia ci ha insegnato che, da un giorno all’altro, rischiamo di dover rinunciare per mesi alla possibilità di conoscere persone nuove, socializzare, stringere rapporti di amicizia e, anche, flirtare. Passare un anno della propria vita in lockdown ha spinto molte persone a voler evitare di perdere altro tempo prezioso: adesso che i bar, i pub e i ristoranti sono di nuovo aperti e le persone possono tornare a frequentarsi, la tendenza è quella di intavolare conversazioni più oneste e di non aspettare troppo a rivelare le proprie aspettative, che si tratti del desiderio di avere figli o di altre aspirazioni di cui, di solito, non si parla al primo appuntamento. Questa nuova propensione è stata chiamata «honesty bombing».