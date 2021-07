Golf | Cameron Davis vince il Rocket Mortgage Classic 2021 dopo un lungo playoff

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ci vuole un birdie alla quinta buca di spareggio per regalare a(che si fa ora chiamare Cam) la prima vittoria assoluta sul PGA Tour. A 26 anni bella gioia per ilista di Sydney, che batte nela tre l’americano Troy Merritt ed il cileno Joaquin Niemannche avevano tutti chiuso a -18 le 72 buche normali. Grandissimo finale dello stesso, grazie ad un eagle alla buca 17 ed un birdie alla 18 che lo portano alle buche extra in grado poi di regalargli questo successo, che lo porta al numero 67 del ranking mondiale. Sogna per un po’ anche lo svedese Alex ...

Advertising

OA_Sport : Golf: Cameron (o Cam, come da nuova volontà di farsi chiamare) Davis vince il suo primo torneo sul PGA Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Cameron

OA Sport

Prosegue il Travelers Championship , torneo didel PGA Tour di scena a Cromwell (Connecticut). Al termine del moving day è cambiato il leader, ...spalle Day condivide la terza piazza con...Mentre Migliozzi se la vedrà con l'americanoYoung e il sudafricano Wilco Nienaber. Francesco Molinari sarà affiancato da altri due campioni Major: l'irlandese Shane Lowry e lo svedese ...L'americano cerca la terza vittoria in carriera nel Pga Tour e aggancia il cileno Niemann in testa dopo un terzo round clamoroso ...A Detroit 'moving day' da sogno per Troy Merritt che realizza anche una 'hole in one' e aggancia il cileno Joaquin Niemann al comando della classifica del Rocket Mortgage Classic, con un totale di 202 ...