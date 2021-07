Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 5 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovo asfalto in via dei Vanni, ripristini in viale Europa, viale Palazzeschi e via della Torre. Ma anche lavori alla rete idrica in via della Mattonaia e via delle Gore e a quella fognaria in via San Leonardo. E un intervento edile in via Bolognese-via Salviati. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovo asfalto in via dei Vanni, ripristini in viale Europa, viale Palazzeschi e via della Torre. Ma anchealla rete idrica in via della Mattonaia e via delle Gore e a quella fognaria in via San Leonardo. E un intervento edile in via Bolognese-via Salviati. L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 5 luglio - Antonio271082 : Lavori in autostrada altezza Firenze, direzione Roma...tre ore fermi. Un paese del terzo mondo, forse. #Autostrade lo schifo italiano. - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Ginestra Fiore… - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) fine code per 1 km causa lavori tra Svincolo Ginestra Fiore… - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) code per 1 km causa lavori tra Svincolo Ginestra Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lavori La mostra "Mario Puccini il Van Gogh involontario" al museo della città ... evocato in mostra come una delle maggiori novità visibili a Firenze dal 1910 presso la raccolta ... per illustrare il percorso dell'artista nella sua completezza e attraverso i lavori di più alta ...

Crescono le piste ciclabili a Bagno a Ripoli, in arrivo due nuove 'vie verdi' ... correrà parallela a via di Ritortoli, raggiungendo il limite comunale di Firenze su via Aldo Moro. ...al tratto ciclabile che sarà realizzato da Autostrade per l'Italia nell'ambito dei lavori della ...

Firenze-Siena, 8 mesi di lavori: al via la riqualificazione dei viadotti 055firenze Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 5 luglio Nuovo asfalto in via dei Vanni, ripristini in viale Europa, viale Palazzeschi e via della Torre. Ma anche lavori alla rete idrica in via della Mattonaia e via delle Gore e a quella fognaria in via San ...

Scuola: riqualificazione degli Istituti Superiori Meucci e Galilei Al voto l'approvazione del progetto definitivo e l'adozione della variante al Regolamento Urbanistico di "Riqualificazione e ampliamento polo scolastico degli Istituti Superiori Meucci e Galilei . Nel ...

... evocato in mostra come una delle maggiori novità visibili adal 1910 presso la raccolta ... per illustrare il percorso dell'artista nella sua completezza e attraverso idi più alta ...... correrà parallela a via di Ritortoli, raggiungendo il limite comunale disu via Aldo Moro. ...al tratto ciclabile che sarà realizzato da Autostrade per l'Italia nell'ambito deidella ...Nuovo asfalto in via dei Vanni, ripristini in viale Europa, viale Palazzeschi e via della Torre. Ma anche lavori alla rete idrica in via della Mattonaia e via delle Gore e a quella fognaria in via San ...Al voto l'approvazione del progetto definitivo e l'adozione della variante al Regolamento Urbanistico di "Riqualificazione e ampliamento polo scolastico degli Istituti Superiori Meucci e Galilei . Nel ...