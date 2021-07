Cilla Black | “Ringo Starr voleva sposarmi”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 luglio 2021) Negli anni ’60si esibiva al fianco dei Beatles e col tempo si avvicinò molto a. Chi èera una cantante, attrice e presentatrice televisiva britannica, nota per la sua vicinanza ai Beatles. Considerata una delle maggiori artiste del British Pop, comincia ad esibirsi nei locali di Liverpool. Nel 1961 compare in un articolo pubblicato su Mersey Beat, dove la citano come una promessa della musica pop. Trova poi un lavoro come guardarobiera al Cavern Club di Liverpool, il locale in cui i Beatles si ...