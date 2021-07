Carbonia | auto prende fuoco dopo lo scontro | muore ragazzina di 16 anni

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Carbonia. Incidente stradale poco prima dell'alba. Una delle auto in fiamme, una persone deceduta - provinciasulcis : La squadra di pronto intervento '6A' del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia è intervenuta intorno alle… - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: Prima lo scontro, poi l’auto finisce contro una vetrina: muore una ragazza a #Carbonia #Sardegna - UnioneSarda : Prima lo scontro, poi l’auto finisce contro una vetrina: muore una ragazza a #Carbonia #Sardegna - vivere_sardegna : Nasconde la droga sotto il sedile dell’auto, arrestato un 33enne di Carbonia -

Ultime Notizie dalla rete : Carbonia auto

Gli altri tre feriti, due dei quali con fratture, traumi e ustioni dovuti all'incendio dell', sono stati trasportati all'ospedale Sirai di. I carabinieri stanno ancora lavorando per ...Gli altri tre feriti, due dei quali con fratture, traumi e ustioni dovuti all'incendio dell', sono stati trasportati all'ospedale Sirai di. I carabinieri stanno ancora lavorando per ...Una ragazzina di soli 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 4 a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina che è ...Carbobnia, 4 luglio 2021 - Tragico incidente nella notte a Carbonia costato la vita ad una ragazzina di appena 16 anni. L'incidente è avvenuto alle 4 di questa mattina. Altre tre persone sono rimaste ...