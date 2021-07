Can Yaman fuori controllo, Diletta lo calma: cosa è successo in Turchia (Di domenica 4 luglio 2021) Can Yaman infastidito per la troppa invadenza dei giornalisti ha una reazione esagerata e viene richiamato dalla fidanzata Diletta Can YamanSembra proprio che Can Yaman ha perso il controllo nella cittadina turca. Il noto attore, come riporta 361 Magazine non ha retto l’invadenza dei giornalisti che anche nel suo paese natale non lo lasciano in pace. Insieme a Diletta Leotta, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax lontano dalla stampa italiana, ma purtroppo a nulla è servita la fuga. L’attore turco perde il controllo e se la prende ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 luglio 2021) Caninfastidito per la troppa invadenza dei giornalisti ha una reazione esagerata e viene richiamato dalla fidanzataCanSembra proprio che Canha perso ilnella cittadina turca. Il noto attore, come riporta 361 Magazine non ha retto l’invadenza dei giornalisti che anche nel suo paese natale non lo lasciano in pace. Insieme aLeotta, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax lontano dalla stampa italiana, ma purtroppo a nulla è servita la fuga. L’attore turco perde ile se la prende ...

