Argentina-Colombia in tv: data, orario e streaming semifinale Copa America 2021 (Di domenica 4 luglio 2021) Alle 03:00 della notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio Argentina e Colombia scenderanno in campo con l’obiettivo del pass della finale di Copa America. La seconda semifinale, dopo Brasile-Perù, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport oltre che in streaming su Eleven Sports e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti su un match da brividi che definirà la finalissima. Dopo aver eliminato Ecuador e Uruguay, le due Nazionali non vogliono smettere di sognare. E Messi insegue ancora il primo ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Alle 03:00 della notte tra martedì 6 e mercoledì 7 luglioscenderanno in campo con l’obiettivo del pass della finale di. La seconda, dopo Brasile-Perù, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport oltre che insu Eleven Sports e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti su un match da brividi che definirà la finalissima. Dopo aver eliminato Ecuador e Uruguay, le due Nazionali non vogliono smettere di sognare. E Messi insegue ancora il primo ...

Advertising

toisports : Lionel Messi stars as Argentina set up Colombia Copa America semi-final READ: - NewsFootball365 : #football Copa America: Lionel Messi inspires Argentina to set up Colombia semi-final - mapivi63 : RT @toMMilanello: Conclusi i quarti di finale, anche in #CopaAmerica conosciamo le semifinaliste. Questi gli accoppiamenti: Brasile - Per… - toMMilanello : Conclusi i quarti di finale, anche in #CopaAmerica conosciamo le semifinaliste. Questi gli accoppiamenti: Brasile… - DN_Football : Messi stars as Argentina set up Colombia Copa semi-final -