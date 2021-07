Accoltella e uccide il suo coinquilino, poi scappa: fermato dalla polizia (Di domenica 4 luglio 2021) Un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di coltello all’interno di un affittacamere, in corso le indagini per risalire alle motivazioni del gesto. Omicidio questa mattina all’alba a Cagliari dove un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di coltello all’interno di un affittacamere di “Is Mirrionis”. La polizia ha rintracciato e arrestato un uomo di 64 anni, accusato dell’Accoltellamento, che vagava per le strade del centro città. Pare sia lui l’autore del drammatico gesto avvenuto al termine di una lite tra i due. Sono stati i vicini della struttura a dare l’allarme e a chiamare gli agenti dopo aver sentito le urla che provenivano ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di coltello all’interno di un affittacamere, in corso le indagini per risalire alle motivazioni del gesto. Omicidio questa mattina all’alba a Cagliari dove un giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi di coltello all’interno di un affittacamere di “Is Mirrionis”. Laha rintracciato e arrestato un uomo di 64 anni, accusato dell’mento, che vagava per le strade del centro città. Pare sia lui l’autore del drammatico gesto avvenuto al termine di una lite tra i due. Sono stati i vicini della struttura a dare l’allarme e a chiamare gli agenti dopo aver sentito le urla che provenivano ...

Advertising

MysteryFaith424 : Come ragiona lo schiavo consenziente? Un italiano picchia 2 ragazzi che si baciano per strada. L'italia intera è o… - Fa_fanculo : RT @cuoredicanna78: 16 enne accoltella coetanea e la uccide 16 enne viene arrestato per abusi su due bambini Nn chiamateli ragazzini son… - Ale_CNCC : RT @cuoredicanna78: 16 enne accoltella coetanea e la uccide 16 enne viene arrestato per abusi su due bambini Nn chiamateli ragazzini son… - caberi957 : RT @cuoredicanna78: 16 enne accoltella coetanea e la uccide 16 enne viene arrestato per abusi su due bambini Nn chiamateli ragazzini son… - RedStar000 : RT @cuoredicanna78: 16 enne accoltella coetanea e la uccide 16 enne viene arrestato per abusi su due bambini Nn chiamateli ragazzini son… -