Wimbledon 2021, Fabio Fognini: “C’è tanta amarezza, sentivo di poter andare avanti ma vado a casa a testa alta” (Di sabato 3 luglio 2021) Si ferma ancora una volta al terzo turno il cammino di Fabio Fognini a Wimbledon, nel tempio del tennis. Il 34enne ligure è uscito sconfitto nella giornata ieri contro il temibile russo Andrey Rublev (n.5 del seeding e n.7 del ranking ATP) in quattro set con il punteggio di 3-6 7-5 4-6 2-6 dopo quasi 3 ore di gioco ad alta intensità, perdendo nuovamente l’opportunità di raggiungere finalmente la seconda settimana dello slam britannico. “Anche se ho perso sicuramente c’è tanta amarezza perché ho fatto come Pollicino. Ho seminato, ma non ho raccolto abbastanza, quindi mi girano parecchio. Ho ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Si ferma ancora una volta al terzo turno il cammino di, nel tempio del tennis. Il 34enne ligure è uscito sconfitto nella giornata ieri contro il temibile russo Andrey Rublev (n.5 del seeding e n.7 del ranking ATP) in quattro set con il punteggio di 3-6 7-5 4-6 2-6 dopo quasi 3 ore di gioco adintensità, perdendo nuovamente l’opportunità di raggiungere finalmente la seconda settimana dello slam britannico. “Anche se ho perso sicuramente c’èperché ho fatto come Pollicino. Ho seminato, ma non ho raccolto abbastanza, quindi mi girano parecchio. Ho ...

