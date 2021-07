Vescovi francesi contro Macron sulla bioetica | ora è scontro totale

(Di sabato 3 luglio 2021) Il quadro politico francese è in evoluzione. Non bastavano le elezioni regionali appena svolte, quelle che hanno visto trionfare i Repubblicaniogni pronostico (e soprattuttoMarine Le Pen): pure itransalpini hanno fatto irruzionescena. La riformacaldeggiata dal presidente della Repubblica Emmanuelè osteggiata dall’episcopato da tempi non InsideOver.

I vescovi francesi: una moratoria sulla legge sulla procreazione assistita

Voluta dal partito di Emmanuel Macron, la proposta normativa era stata al centro delle preoccupazioni deiche, in diverse occasioni, avevano sollevato obiezioni. In particolare, i ...Nella battaglia del 1269 noi colligiani eravamo alleati deicontro i ghibellini senesi". ... Quello di Marziale non è un bastone come quello di tutti gli altri, ma il bastone stesso di ...Sembra un paradosso mitologico, un’esagerazione fuori dal tempo, un nuovo terremoto che sconvolgerà questa Chiesa Cattolica Apostolica Europea il fattaccio che, stando alla storia che racconterò in br ...La legge di bioetica, in Francia, si ridiscute ogni sette anni. Dall’inizio della discussione, i vescovi francesi si sono impegnati perché la legge mantenesse dei limiti, in particolare sulla procreaz ...