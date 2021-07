Valerio Dimonte, Infermiere e docente di Med-45 all’UniTo. (Di sabato 3 luglio 2021) Skip to content Il professor Valerio Dimonte, Infermiere, è stato nominato docente di Med/45 all’Università degli Studi di Torino. Il professore di Scienze infermieristiche Valerio Dimonte, a far data dal primo luglio 2021, ricopre il ruolo di professore ordinario (prima fascia) nel Settore Scientifico Disciplinare MED/45 di Scienze infermieristiche presso l’Università di Torino. La soddisfazione per questo storico traguardo, in questi casi non è mai solo personale, ma è relativa soprattutto all’importante sviluppo della disciplina e della comunità infermieristica che vede ora ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Skip to content Il professor, è stato nominatodi Med/45 all’Università degli Studi di Torino. Il professore di Scienze infermieristiche, a far data dal primo luglio 2021, ricopre il ruolo di professore ordinario (prima fascia) nel Settore Scientifico Disciplinare MED/45 di Scienze infermieristiche presso l’Università di Torino. La soddisfazione per questo storico traguardo, in questi casi non è mai solo personale, ma è relativa soprattutto all’importante sviluppo della disciplina e della comunità infermieristica che vede ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Dimonte Giornata di Florence Nightingale con gli infermieri in Santa Croce A seguire, si parlerà della legge 251/00 e di formazione in ambito accademico con Valerio Dimonte professore associato del Dipartimento delle Scienze Infermieristiche Università degli Studi di Torino.

