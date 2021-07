Vacanze, dove scappare all’estero (ora che si può) (Di sabato 3 luglio 2021) La tendenza dell'estate è il «revenge travel», vendicarsi delle restrizioni imposte dal coronavirus regalandosi una fuga fuori dall'Italia. Le isole di Spagna e Grecia rimangono le destinazioni preferite, ma grazie a tamponi e vaccinazioni ci si può spingere fino ai classici paradisi dell'Africa e dell'Asia. Oppure scoprire mete emergenti, dai prezzi più bassi e raggiungibili anche in automobile. Sarà anche un piatto che va servito freddo, ma quest'anno la vendetta si consumerà al caldo di una spiaggia, a mollo nell'acqua, davanti al tepore rassicurante di un orizzonte ampio. Ne sono convinti gli analisti, il termine l'ha ripreso anche il Washington Post: vivremo l'estate del «revenge ... Leggi su panorama (Di sabato 3 luglio 2021) La tendenza dell'estate è il «revenge travel», vendicarsi delle restrizioni imposte dal coronavirus regalandosi una fuga fuori dall'Italia. Le isole di Spagna e Grecia rimangono le destinazioni preferite, ma grazie a tamponi e vaccinazioni ci si può spingere fino ai classici paradisi dell'Africa e dell'Asia. Oppure scoprire mete emergenti, dai prezzi più bassi e raggiungibili anche in automobile. Sarà anche un piatto che va servito freddo, ma quest'anno la vendetta si consumerà al caldo di una spiaggia, a mollo nell'acqua, davanti al tepore rassicurante di un orizzonte ampio. Ne sono convinti gli analisti, il termine l'ha ripreso anche il Washington Post: vivremo l'estate del «revenge ...

Advertising

panorama_it : La tendenza dell'estate è il «revenge travel», vendicarsi delle restrizioni imposte dal coronavirus regalandosi una… - Ale6altrove : RT @EssereAnimali: Voglia di vacanza, vero? Aspetta, sappiamo già a cosa stai pensando: 'ma in giro per l'Italia troverò posti vegan dove m… - Silvia56997551 : RT @EssereAnimali: Voglia di vacanza, vero? Aspetta, sappiamo già a cosa stai pensando: 'ma in giro per l'Italia troverò posti vegan dove m… - finlandese111 : RT @ALFO100897: Chiara Ferragni e Fedez, 'vacanze proibite ai comuni mortali'. Ecco il 'manifesto' più rappresentativo e calzante che desc… - pakywood : Avete prenotato le vacanze? Dove andate? Idee? -