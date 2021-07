Tunisi: 43 migranti annegati nel naufragio della loro imbarcazione, 84 salvati dai soccorritori (Di sabato 3 luglio 2021) Almeno 43 migranti sono annegati in un naufragio al largo della Tunisia mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo dalla Libia all'Italia. Altri 84 sono stati salvati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 luglio 2021) Almeno 43sonoin unal largoa mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo dalla Libia all'Italia. Altri 84 sono statiL'articolo proviene da Firenze Post.

