Su TikTok arrivano i video più lunghi di un minuto (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle prossime settimane gli utenti potranno pubblicare clip che durano fino a 3 minuti, superando il precedente limite di 60 secondi (foto: Unsplash)Nelle prossime settimane su TikTok tutti potranno pubblicare video più lunghi di un minuto. La novità è stata annunciata dall’app stessa, che ha spiegato che gli utenti riceveranno una notifica per avvisarli quando la funzionalità sarà disponibile per loro. A dicembre dello scorso anno la piattaforma aveva già permesso ad alcuni suoi creator di pubblicare clip che superassero i 60 secondi, fino a 3 minuti. Ora questa possibilità sarà data a tutti, secondo ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle prossime settimane gli utenti potranno pubblicare clip che durano fino a 3 minuti, superando il precedente limite di 60 secondi (foto: Unsplash)Nelle prossime settimane sututti potranno pubblicarepiùdi un. La novità è stata annunciata dall’app stessa, che ha spiegato che gli utenti riceveranno una notifica per avvisarli quando la funzionalità sarà disponibile per loro. A dicembre dello scorso anno la piattaforma aveva già permesso ad alcuni suoi creator di pubblicare clip che superassero i 60 secondi, fino a 3 minuti. Ora questa possibilità sarà data a tutti, secondo ...

