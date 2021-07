(Di sabato 3 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - L'attaccante spagnolo Pablo, costretto a lasciare la sfida contro la Svizzera ad inizio secondo tempo, è in dubbio per la semifinale contro gli azzurri in scena martedì ...

Advertising

SBuffalov : RT @sportli26181512: #Sarabia, #Spagna e Lazio tremano: infortunio all'adduttore: L'attaccante spagnolo, infortunatosi durante la sfida di… - sportli26181512 : #Sarabia, #Spagna e Lazio tremano: infortunio all'adduttore: L'attaccante spagnolo, infortunatosi durante la sfida… - LALAZIOMIA : Sarabia, Spagna e Lazio tremano: infortunio al ginocchio - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #PabloSarabia Dalla Spagna – Tegola per Luis Enrique: Sarabi… - MondoNapoli : Spagna, Sarabia a rischio per la semifinale con l'Italia. Le ultime - -

Ultime Notizie dalla rete : Sarabia Spagna

LONDRA (Inghilterra) - L'attaccante spagnolo Pablo, costretto a lasciare la sfida contro la Svizzera ad inizio secondo tempo, è in dubbio per la semifinale contro gli azzurri in scena martedì 6 luglio a Wembley. Il giocatore del Paris Saint - ...Euro 2020, martedì la semifinale Italia -: un attaccante potrebbe saltare il match per infortunio Martedì sera, Italia -metterà in palio un posto in finale a Euro 2020. Ennesimo capitolo di una sfida che si è riproposta spesso negli ultimi anni a livello di Europei, Confederations Cup, qualificazioni ai Mondiali.San Pietroburgo – La Spagna batte la Svizzera ai rigori e avanza in semifinale a Euro 2020, dove ora attende la vincente di Italia-Belgio. La Spagna trova il vantaggio dopo appena 8 minuti, complice l ...Questa volta la Svizzera è meno bella e meno precisa dagli undici metri e così la Roja vola in semifinale. Il tiro deviato influenza il ritmo della partita con la Roja che aspetta, qualche sprazzo per ...