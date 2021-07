Qualifiche GP Austria: Vettel penalizzato di 3 posizioni, Sainz e Bottas graziati (Di sabato 3 luglio 2021) Scintille nelle Qualifiche del GP d'Austria . In Q2 Sebastian Vettel e Fernando Alonso hanno evitato per un soffio l'incidente. Il pilota tedesco, che oggi compie 34 anni , ha inovlontariamente ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Scintille nelledel GP d'. In Q2 Sebastiane Fernando Alonso hanno evitato per un soffio l'incidente. Il pilota tedesco, che oggi compie 34 anni , ha inovlontariamente ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX ROVINA LA FESTA DI LH44 ?? Norris volaaaa, Perez batte le Mercedes I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen si riprende il 1° posto (-25 ??) ?? Una Ferrari subito dietro l’olandese IL LIVE ?… - SkySportF1 : Verstappen dopo le qualifiche del GP Austria: 'Ora completare l'opera in gara' #AustrianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - F1inGenerale_ : F1 | GP Austria 2021 – Qualifiche Mercedes, Toto Wolff: 'Non sappiamo spiegare un crollo così drastico di performan… - NuriaCH78 : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #AustrianGP???? Gp Austria 2021-Mekies: “il risultato delle qualifiche va letto in funzione della gara” https://t.… -