Libia, cosa non si è deciso sulle elezioni (Di sabato 3 luglio 2021) I colloqui del Forum di dialogo politico sulla Libia sono falliti. La riunione sponsorizzata dalle Nazioni Unite con l'idea di spianare la strada alle elezioni in Libia – che l'Onu ha fissato per il 24 dicembre – non è riuscita a trovare un terreno comune per la costruzione di un quadro costituzionale per il voto. La comunicazione, diffusa nella tarda serata di venerdì 2 luglio dal vice della missione delle Nazioni Unite in Libia, ha riassunto una settimana di colloqui in cui alcuni politici membri del Forum hanno provato a far slittare la data delle votazioni nonostante le forti pressioni uscite sia dall'Onu che da ...

