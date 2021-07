Il caso di Malika Chalhy finisce in procura, esposto del Codacons per «truffa aggravata» (Di sabato 3 luglio 2021) La vicenda di Malika Chalhy si arricchisce di un nuovo capitolo dopo che il Codacons ha deciso di portare il caso in procura. L’associazione dei consumatori ha infatti presentato un esposto sia alla procura di Milano che a quella di Firenze per possibile fattispecie di truffa aggravata. Secondo il Codacons, le responsabilità da accertare non sono solo quelle della ragazza da giorni al centro delle polemiche per l’uso che ha fatto dei fondi raccolti in beneficienza, ma anche delle piattaforme che hanno ospitato le sue ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) La vicenda disi arricchisce di un nuovo capitolo dopo che ilha deciso di portare ilin. L’associazione dei consumatori ha infatti presentato unsia alladi Milano che a quella di Firenze per possibile fattispecie di. Secondo il, le responsabilità da accertare non sono solo quelle della ragazza da giorni al centro delle polemiche per l’uso che ha fatto dei fondi raccolti in beneficienza, ma anche delle piattaforme che hanno ospitato le sue ...

