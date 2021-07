Destiny 2 un noto streamer contesta un ban per cheating e Bungie scova i suoi account illegali (Di sabato 3 luglio 2021) BakenGangsta, un noto influencer di Youtube la cui specialità sono video di Destiny 2, si è ritrovato improvvisamente bannato dal gioco per cheating, a detta sua, ingiustamente. Lo youtuber avrebbe sfogato la propria indignazione su Twitter, dove ha continuato a ribadire la propria innocenza, chiedendo direttamente ai responsabili di Bungie di far chiarezza sulla situazione e annullare il ban. "Sono stato bannato da Destiny 2 per la seconda volta senza spiegazione ed è semplicemente ridicolo. Vorrei che qualcuno a Bungie controllasse la situazione. Non esiste che io venga bannato mentre i ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 luglio 2021) BakenGangsta, uninfluencer di Youtube la cui specialità sono video di2, si è ritrovato improvvisamente bannato dal gioco per, a detta sua, ingiustamente. Lo youtuber avrebbe sfogato la propria indignazione su Twitter, dove ha continuato a ribadire la propria innocenza, chiedendo direttamente ai responsabili didi far chiarezza sulla situazione e annullare il ban. "Sono stato bannato da2 per la seconda volta senza spiegazione ed è semplicemente ridicolo. Vorrei che qualcuno acontrollasse la situazione. Non esiste che io venga bannato mentre i ...

