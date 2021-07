Ddl Zan, Fico: “Arrivare a risultato condiviso per tutelare chi è vittima di discriminazione. I diritti non siano oggetto di contesa tra fazioni” (Di sabato 3 luglio 2021) Mentre continua l’ostruzionismo del centrodestra in Senato e dopo che, solo ieri, Italia viva si è unita al coro di chi vuole modificare (e affossare) il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, oggi a parlare è stato il presidente della Camera Roberto Fico. “E’ necessario intensificare l’azione di contrasto ai pregiudizi sociali e promuovere i diritti civili delle persone Lgbti”, ha scritto su Instagram. “Un contributo in questa direzione può essere fornito dalla proposta di legge, già approvata in prima lettura alla Camera e ora all’esame del Senato, per il contrasto dell’omofobia. Un provvedimento che interviene su questioni di grande rilevanza e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Mentre continua l’ostruzionismo del centrodestra in Senato e dopo che, solo ieri, Italia viva si è unita al coro di chi vuole modificare (e affossare) il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, oggi a parlare è stato il presidente della Camera Roberto. “E’ necessario intensificare l’azione di contrasto ai pregiudizi sociali e promuovere icivili delle persone Lgbti”, ha scritto su Instagram. “Un contributo in questa direzione può essere fornito dalla proposta di legge, già approvata in prima lettura alla Camera e ora all’esame del Senato, per il contrasto dell’omofobia. Un provvedimento che interviene su questioni di grande rilevanza e ...

petergomezblog : Ddl Zan, Iv si mette di traverso: “Torniamo al testo Scalfarotto”. Le proposte: via l’identità di genere, spunta un… - Avvenire_Nei : La lettera. «Perché il ddl Zan è illiberale». 70 associazioni scrivono ai senatori - MonicaCirinna : Ottima ricostruzione di @Dario_Accolla per @gaypostit sulle reazioni alle modifiche al #DdlZan proposte da… - EnioNonno : RT @LucillaMasini: Scandalo Vaticano. Il cardinale Becciu e altri 9 a processo per l’affare del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Ma il pr… - velo_di_maia : L'idea di #ItaliaViva di presentare modifiche al ddl #Zan in #Senato, dopo averlo approvato integralmente alla… -