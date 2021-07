Da Zamora a Tassotti | un secolo di sfide tra azzurri e Furie Rosse

(Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Italia e Spagna, prossime avversarie nella semifinale degli europei a Wembley, hanno alle spalle undicalcistiche, spesso decisive dagli europei ai mondiali. I precedenti tra le due squadre sono 37, con 11 successi per parte e 15 pareggi tra Olimpiadi, Mondiali, Europei, Confederations Cup e amichevoli. Nelle partite che contano, però, glisono avanti con sei vittorie contro le tre dellee sette pareggi. L'Italia ha in particolare un ruolino migliore agli europei con due successi contro una vittoria della Spagna, tre i pareggi. Tra i successi più fragorosi si ...

Nella ripetizione della parta, l'indomani,non è più tra i pali (si scrisse che era per le ... Gli spagnoli, però, ancora recriminano per la gomitata dia Luis Enrique, attuale ct delle ...