Centrodestra | fottetevene dei soloni intellettò

(Di sabato 3 luglio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:50 L’articolo più centrato di oggi è quello di Sallusti che sfotte la Meloni dicendo che è inutile che stia a rispondere a Galli della Loggia sul Corriere della Sera che dà patenti di più o meno democraticità. Si tratta del solito complesso di inferiorità che la destra ha da Berlusconi a Salvini nei confronti degli intellettuali di sinistra. 05:47 Repubblica si scandalizza per il patto delle destre europee in cui ci sono Salvini e la Meloni con Andrea Bonanni che riesce a scrivere di ideologie totalitarie. Poi, pur criticando l’accordo, leggi il Domani che ha visto la carta delle destre che non contiene nulla di scandaloso e che sostiene poteva essere ...