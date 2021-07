Calciomercato Sampdoria: La Gumina in uscita, la situazione per Hincapié (Di sabato 3 luglio 2021) La Sampdoria ripartirà dall’ex Parma Roberto D’Aversa per la prossima stagione. Il club blucerchiato deve agire sul Calciomercato per cercare dei rinforzi importanti. Intanto, un calciatore sembra essere in uscita: si tratta di Antonio La Gumina. La Sampdoria, però, si muove anche in entrata: piace Hincapié del Talleres. Il centrale, protagonista in Copa America, si è esposto sul suo futuro. Calciomercato Sampdoria, La Gumina in uscita L’ex attaccante dell’Empoli Antonio La Gumina nel suo anno e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Laripartirà dall’ex Parma Roberto D’Aversa per la prossima stagione. Il club blucerchiato deve agire sulper cercare dei rinforzi importanti. Intanto, un calciatore sembra essere in: si tratta di Antonio La. La, però, si muove anche in entrata: piacedel Talleres. Il centrale, protagonista in Copa America, si è esposto sul suo futuro., LainL’ex attaccante dell’Empoli Antonio Lanel suo anno e ...

Advertising

Fantacalcio : Sogno Ribery per la Sampdoria, ma c'è bisogno di un grosso sacrificio - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #LaGumina piace in #SerieB. Ecco dove può andare #samp #DAversa - PianetaMilan : - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, contatto con il #Milan per #Damsgaard. I dettagli #samp #ferrero #euro2020 - tabellamercatob : Dal #1luglio via al #Calciomercato Cosa bolle nel pentolone #SerieB /4 #Lecce: in arrivo l'argentino Pizzini; piace… -