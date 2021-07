Brescia: incidente sul Garda, chiesto arresto per uno dei due tedeschi (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Su richiesta della Procura di Brescia, il giudice ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti di uno dei due turisti tedeschi che la notte dello scorso 19 giugno, alla guida del motoscafo dell'amico, ha travolto e ucciso un ragazzo e una ragazza nelle acque del lago di Garda. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, nella sua edizione Bresciana, la decisione del giudice tedesco sulla richiesta di arresto dovrebbe arrivare lunedì. I due tedeschi, 52 anni, sono indagati per omicidio colposo plurimo e omissione di soccorso. Secondo le immagini di alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Su richiesta della Procura di, il giudice ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti di uno dei due turistiche la notte dello scorso 19 giugno, alla guida del motoscafo dell'amico, ha travolto e ucciso un ragazzo e una ragazza nelle acque del lago di. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, nella sua edizionena, la decisione del giudice tedesco sulla richiesta didovrebbe arrivare lunedì. I due, 52 anni, sono indagati per omicidio colposo plurimo e omissione di soccorso. Secondo le immagini di alcune ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Incidente sul Garda: chiesto arresto per un tedesco: (ANSA) - BRESCIA, 03 LUG - Rischio di reitera… - Radio1Rai : ??Incidente sul #Garda. Mandato d'arresto europeo per uno dei due turisti tedeschi che a bordo di un motoscafo hanno… - GazzettinoNuovo : INCIDENTE IN AUTOSTRADA A4 TRA BRESCIA EST E DESENZANO - - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #incidente - Lungotevere Arnaldo da Brescia ?????? Traffico rallentato causa incidente altezza Via Luisa di Savo… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Lungotevere Arnaldo da Brescia ?????? Traffico rallentato causa incidente altezza Via Luisa di… -