Bezos nello spazio | Amazon nella nuvola

Advertising

ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Branson punta a fare un viaggio nello spazio l'11 luglio, prima di Bezos - - maurilioberetta : #Branson «brucia» #Bezos, il fondatore di #VirginGalactic volerà nello spazio l’ #11luglio - maurimol79 : Richard Branson andrà nello Spazio prima di Jeff Bezos - Paoloakita : Branson e Bezos si sfidano a chi arriva prima nello spazio. È la versione 4.0 a chi piscia più lontano. - sole24ore : Cresce il Made in Italy nonostante il #Covid, nel 2021 +20% nel primo quadrimestre. Si lavora per regolamentare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bezos nello

"Nessuno ha aspettato più a lungo di lei" e per questo merita più di tutti un posto a bordo del razzo New Shepard. Parola di Jeff, che per il suo viaggiospazio in programma il 20 luglio ha scelto come compagna di bordo l'aviatrice 82enne Wally Funk . Un nome che a molti potrà non dire molto, ma che rimanda alla ...Chi è Wally Funk, la nonna spaziale che voleràspazio con"Nessuno ha aspettato più a lungo di lei" e per questo merita più di tutti un posto a bordo del razzo New Shepard. Parola di Jeff Bezos, che per il suo viaggio nello spazio in programma il 20 luglio h ...Non sorprende così tanto, comunque, visto che Virgin Galactic di Branson si occupa da quasi vent’anni di sviluppare tecnologie spaziali negli Stati Uniti. Il viaggio, salvo cambi di programma all'ulti ...