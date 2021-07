Berrettini agli ottavi di Wimbledon (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Con un perentorio 64/64/64 allo sloveno Aljaz Bedene, Matteo Berrettini ha superato il terzo turno al torneo di Wimbledon, qualificandosi per gli ottavi di finale. Al tennista romano, 25 anni, numero 7 del tabellone, è bastato tenere sempre il servizio e 'brekkare' l'avversario una sola volta a set per portare a casa il risultato. Berrettini non ha mai perso la concentrazione, ed è stato molto regolare con la prima di servizio sua arma principale insieme al dritto. Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Con un perentorio 64/64/64 allo sloveno Aljaz Bedene, Matteoha superato il terzo turno al torneo di, qualificandosi per glidi finale. Al tennista romano, 25 anni, numero 7 del tabellone, è bastato tenere sempre il servizio e 'brekkare' l'avversario una sola volta a set per portare a casa il risultato.non ha mai perso la concentrazione, ed è stato molto regolare con la prima di servizio sua arma principale insieme al dritto.

