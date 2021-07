Belen Rodriguez | la verità sul parto già avvenuto | cosa è successo

(Di sabato 3 luglio 2021)sembrerebbe essere scomparsa dai social network. Infatti la modella sta pubblicando solo foto vecchie: scopriamo perché. Lasuldella showgirl argentina (via Screenshot Instagram)La showgirl argentinaè improvvisamente sparita da tutti i social network. Infatti la modella sta postando solamente foto vecchie o sponsorizzazioni. Per questo molti fan si stanno interrogando sulla sua condizione di salute. Stando ad alcunisi sarebbe già recata in clinica per far nascere la bambina ottenuta dalla relazione con Antonino ...

Advertising

andreastoolbox : Belén Rodriguez non dovrebbe partorire prima della settimana prossima, gli indizi sui social - infoitcultura : “Hola regina!”, Belen Rodriguez è imbattibile: la FOTO dove il lato A è incontenibile - infoitcultura : Belen Rodriguez, primo piano stupendo e sguardo travolgente: che scollatura! - infoitcultura : Belen Rodriguez prossima al parto, la confessione ai fan: «L'aspetto da un momento all'altro» - infoitcultura : Belen Rodriguez, manca pochissimo: l’annuncio fa impazzire tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

... Florian Grillitsch Giuntoli blocca Vaclik, con il suo arrivo sarà addio con Ospina CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Belénnon dovrebbe partorire prima della settimana prossima, gli indizi ...... con il suo arrivo sarà addio con Ospina Napoli, si raffredda la pista Galatasaray per Mario Rui CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Belénnon dovrebbe partorire prima della settimana prossima,...O forse si è solo recata già in ospedale ed è semplicemente pronta per partorire. BELEN RODRIGUEZ HA GIà PARTORITO? – In realtà la risposta a questa domanda è no. Belen Rodriguez non ha già partorito.Al via la prossima settimana le registrazioni del format Tu si que vales . Il programma prodotto da Fascino e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ...