Yellowstone: quando uscirà la quarta stagione? Ecco la data di uscita (Di venerdì 2 luglio 2021) Finalmente c'è un verdetto per la serie di successo Yellowstone: la quarta stagione si farà e Kevin Costner ritornerà nei panni del protagonista John Dutton il prossimo autunno. Yellowstone avrà la sua quarta stagione: Ecco tutte le ultime novità sul cast Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Deadline, la serie arriverà intorno al mese di novembre 2021. Lo show cambierà radicalmente, visto che ogni anno ha sempre fatto il suo debutto in estate. Il cast non ha subito grandi rinnovamenti, tranne per Jackie Weaver, Piper Perabo, Kathryn Kelly e Will Patton. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 luglio 2021) Finalmente c'è un verdetto per la serie di successo: lasi farà e Kevin Costner ritornerà nei panni del protagonista John Dutton il prossimo autunno.avrà la suatutte le ultime novità sul cast Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Deadline, la serie arriverà intorno al mese di novembre 2021. Lo show cambierà radicalmente, visto che ogni anno ha sempre fatto il suo debutto in estate. Il cast non ha subito grandi rinnovamenti, tranne per Jackie Weaver, Piper Perabo, Kathryn Kelly e Will Patton. ...

