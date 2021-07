Variante Epsilon, nasce una nuova mutazione del Covid-19 (Di venerdì 2 luglio 2021) Uno nuovo studio scientifico ha evidenziato al presenza di una nuova mutazione del Covid-19: la Variante Epsilon. In Italia presenti 2 casi Il Covid-19 continua a mutare, oltre le varianti Delta e Kappa potrebbe esserci una nuova mutazione del virus volta a destare preoccupazione: la Variante Epsilon. A rilevare la mutazione è stata la ricerca coordinata dal biochimico Matthew McCallum, dell’Università di Washington a Seattle, e pubblicata sulla rivista Science. Identificata per la prima volta in ... Leggi su zon (Di venerdì 2 luglio 2021) Uno nuovo studio scientifico ha evidenziato al presenza di unadel-19: la. In Italia presenti 2 casi Il-19 continua a mutare, oltre le varianti Delta e Kappa potrebbe esserci unadel virus volta a destare preoccupazione: la. A rilevare laè stata la ricerca coordinata dal biochimico Matthew McCallum, dell’Università di Washington a Seattle, e pubblicata sulla rivista Science. Identificata per la prima volta in ...

